شاهد.. مروحية تقترب من قلب بركان كيلوا الثائر في هاواي
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لا يزال بركان "كيلوا" في هاواي، أحد أكثر البراكين نشاطا على وجه الأرض ويواصل ثورانه للأسبوع الرابع على التوالي.
وثار بركان "كيلوا" عدة مرات منذ عام 1952 وغطت الحمم البركانية المنبثقة المزارع والمنازل الريفية كما وصلت أحيانًا إلى المحيط، إلا أن ثورانه اقتصر هذه المرة على حديقة براكين هاواي الوطنية.
المصدر: AP
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