وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مقر انعقاد قمة العشرين في روما
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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما وتستغرق يومين.
واستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو رداغي زعماء الدول المشاركين في القمة أمام بوابة مركز "نوفولا" للمؤتمرات في روما.
المصدر: AP
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