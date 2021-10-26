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هجوم إلكتروني مزعوم يعطل محطات الوقود في إيران

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اصطفت طوابير طويلة من السيارات خارج محطة للتزود بالوقود في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، عقب هجوم إلكتروني مزعوم عطل الخدمة في المحطات.

المصدر: وكالات

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