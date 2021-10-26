هجوم إلكتروني مزعوم يعطل محطات الوقود في إيران

اصطفت طوابير طويلة من السيارات خارج محطة للتزود بالوقود في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، عقب هجوم إلكتروني مزعوم عطل الخدمة في المحطات.

المصدر: وكالات