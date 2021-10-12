إيران تبدأ مناورات جوية ضخمة تستغرق يومين

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن بدء تدريبات دفاعية ضخمة في منطقة الصحراء الوسطى بمشاركة الجيش والحرس الثوري.

وتستمر التدريبات يومين وستشارك فيها وحدات النخبة من القوات الجوية والدفاع الجوي بالإضافة إلى القوات الجوية للحرس الثوري.

وحسب وكالة مهر للأنباء، فإن المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي تجري تحت شعار "المدافعون عن سماء الولاية" مع توسيع ونشر أنظمة الصواريخ المحلية والرادار والاستطلاع والحرب الإلكترونية وأنظمة اتصالات الدفاع الجوي.

المصدر: وكالات