إسرائيل.. اكتشاف مصنع نبيذ عمره 1500 عام يعتبر الأكبر في العالم

اكتشف علماء الآثار مصنع نبيذ ضخم يزيد عمره عن 1500 عام يعود للعهد البيزنطي، يُعتقد أنه الأكبر من نوعه في العالم، في مدينة يفنه وسط إسرائيل.

ويمتد الموقع على مساحة 75000 قدم مربعة (6970 متر مربع).

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت يحتوي المصنع على خمسة أقبية نبيذ، ومستودعات لتخزين وتسويق النبيذ، وأفران لحرق الجرار الفخارية التي كان يتم تخزين السوائل فيها، وعشرات الآلاف من بقايا القطع الفخارية والجرار التي تم العثور عليها سليمة، وطرق منظمة تربط بين المواقع.

المصدر: وكالات