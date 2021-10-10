استقل سيارة والده.. الصدر يذكر أتباعه بمرجعهم (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rh0b
ظهر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، في سيارة كان يستقلها والده محمد محمد صادق الصدر.
واستقل الصدر سيارة نوع (ميتسوبيشي جالانت) من موديلات ثمانينات القرن الماضي، خلال ذهابه للإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية العراقية.
ومعروف أن هذه السيارة كان يستقلها والده محمد محمد صادق الصدر الذي اغتيل عام 1999 في مدينة النجف العراقية.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.