بالفيديو.. حريق يدمر نحو 30 حافلة في روما

اندلع ليلة الاثنين إلى الثلاثاء حريق ضخم في العاصمة الإيطالية روما مدمرا ما لا يقل عن 30 حافلة.

وأفادت الوكالات بأن المحققين يقومون بإجراء مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان سبب الحريق حادثًا أو عملًا إجراميًا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات وكانت الحافلات في الاصل مركبات قديمة تعمل بغاز الميثان.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه تم إخماد الحريق قبل شروق الشمس.

المصدر: أ.ب.