شاهد.. طائرة عالقة في مكان غريب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر طائرة عالقة تحت جسر للمشاة في أحد الطرق السريعة بالقرب من مطار دلهي في الهند.

وعلقت وسائل الإعلام الهندية على هذه الحادثة حيث ذكرت أن هذه الطائرة قديمة وتم بيعها وقرر المشتري والصاحب الجديد نقلها من المطار إلى مكان آخر ولكنه لم يأخذ في الاعتبار حجمها، مما أدى إلى تعلق الطائرة وعرقلتها لحركة المرور.

وفي الفيديو، يمكن رؤية المركبات وهي تمر عبر أحد جانبي الطريق السريع، بينما يبدو الجانب الآخر مسدودا إلى حد كبير بسبب الطائرة العالقة تحت الجسر.

المصدر: وكالات