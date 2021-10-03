المتحدثة باسم الخارجية الروسية زاخاروفا ترقص على دفء شمس الخريف
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نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صفحتها في الفيسبوك شريط فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية باتشاتا.
وتعليقا على هذا الفيديو كتبت زاخاروفا: "كان الطقس اليوم في رائعًا. دافئا، مشمسا، ذهبي الأوراق. حسنًا، كيف لا يؤثر هذا الجمال على الحالة المزاجية) باتشاتا على الطريقة الروسية الروسية #باشاتا."
المصدر: facebook
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