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المتحدثة باسم الخارجية الروسية زاخاروفا ترقص على دفء شمس الخريف

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نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صفحتها في الفيسبوك شريط فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية باتشاتا.

وتعليقا على هذا الفيديو كتبت زاخاروفا: "كان الطقس اليوم في رائعًا. دافئا، مشمسا، ذهبي الأوراق. حسنًا، كيف لا يؤثر هذا الجمال على الحالة المزاجية) باتشاتا على الطريقة الروسية الروسية #باشاتا."

المصدر: facebook

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