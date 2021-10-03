المتحدثة باسم الخارجية الروسية زاخاروفا ترقص على دفء شمس الخريف

نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صفحتها في الفيسبوك شريط فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية باتشاتا.

وتعليقا على هذا الفيديو كتبت زاخاروفا: "كان الطقس اليوم في رائعًا. دافئا، مشمسا، ذهبي الأوراق. حسنًا، كيف لا يؤثر هذا الجمال على الحالة المزاجية) باتشاتا على الطريقة الروسية الروسية #باشاتا."

المصدر: facebook