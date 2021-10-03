انهيار أحد أكبر عنفات الرياح في ألمانيا

فتحت السلطات الألمانية تحقيقا في حادث سقوط أحد أكبر عنفات الرياح التي تم تشغيلها منذ 6 أشهر.

وشوهد العمال وهم يعملون على جمع البيانات من ما تبقى من العنفة التي يصل طولها إلى 239 مترا بعد سقوطها على الأرض وسط إحدى الغابات مساء يوم الأربعاء.

وتدير شركة "نورديكس" ( Nordex )، التي شيدت العنفة، التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم يؤد إلى وقوع إصابات.

المصدر: وكالات