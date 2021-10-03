طائرة ركاب مصرية تهبط في تل أبيب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rf8q
هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب يوم الأحد في رحلة طيران مباشرة لها بين القاهرة وتل أبيب.
واستقبلت الطائرة في مطار بن غوريون الدولي برش المياه فور هبوطها، حيث ستكون هذه الرحلة بداية لرحلات أسبوعية بين القاهرة وتل أبيب.
المصدر: AP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.