طائرة ركاب مصرية تهبط في تل أبيب

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب يوم الأحد في رحلة طيران مباشرة لها بين القاهرة وتل أبيب.

واستقبلت الطائرة في مطار بن غوريون الدولي برش المياه فور هبوطها، حيث ستكون هذه الرحلة بداية لرحلات أسبوعية بين القاهرة وتل أبيب.

المصدر: AP