إنقاذ رجل تسلق سقف مطار "فنوكوفو" في موسكو
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أنزل رجال الإنقاذ مسافرا تسلق إلى سقف مبنى مطار فنوكوفو الدولي في موسكو على ارتفاع حوالي 30 مترا، وذلك بعد محاولات استمرت عدة ساعات لإقناعه بالنزول.
وذكرت وسائل الإعلام أن الرجل العنكوبوت هو مواطن كوبي وكان يمضي عدة أيام في المطار بسبب مشاكل في التذاكر.
وبدأت نيابة النقل الإقليمية الروسية تحقيقا في ملابسات الحادث.
المصدر: رابتلي
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