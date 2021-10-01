إعصار مائي مدمر يضرب شمال ألمانيا

أصيب 6 أشخاص على الأقل جراء إعصار مائي ضخم ضرب مدينة كيل المطلة على بحر البلطيق شمال ألمانيا يوم الأربعاء.

وحسب شهود عيان فإن الإعصار اقتلع أسطح المنازل وكسر الأشجار، حيث تم نشر عدد كبير من طواقم الإغاثة ورجال الإطفاء في المدينة للتعامل مع آثار الإعصار.

المصدر: وكالات