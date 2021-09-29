لحظة استقبال بوتين لأردوغان في سوتشي

على شرفة مدخل بمنتجع في مدينة سوتشي، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضيفه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرحبا به في روسيا.

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ورصدت الكاميرا توقف سيارة أردوغان أمام المدخل، حيث ساعده بعد ترجله أحد مرافقيه على ارتداء سترته.

ويعد هذا اللقاء، الأول من نوعه بين الرئيسين منذ عام ونصف، فيما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل محادثاته مع ضيفه إلى أن الاتصالات بينهما كانت متواصلة منذ آخر لقاء مباشر بينهما في مارس 2020.

المصدر: RT