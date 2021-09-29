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نفوق كميات كبيرة من الأسماك في كربلاء

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أظهرت لقطات مصورة سجلت يوم الثلاثاء نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في أنهر الهندية والرشدية بمدينة كربلاء العراقية وفي بحيرة الرزازة الواقعة غربها.

وغطّت أكوام القمامة والأسماك النافقة أسطح الأنهر في المدينة، حيث يشير محليون إلى أن تلوث المياه الناجم عن تصريف مياه الصرف الصحي يتسبب بنفوق الأسماك.

المصدر: رابتلي

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