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عراك بالأيدي تحت قبة البرلمان التايواني

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انتهت جلسة المجلس التشريعي التايواني بعراك ومواجهات عنيفة، بعد مقاطعة المشرعين المعارضين خطابا سنويا لرئيس وزراء تايوان سو تسينج تشانج حول أداء الحكومة وأعمالها.

المصدر: AP

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