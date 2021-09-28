لأول مرة.. فريق عماني يهبط إلى "قعر جهنم" في اليمن

أصبح فريق علمي عماني أول من ينزل إلى قاع "بئر برهوت" في منطقة المهرة شرقي اليمن، المعروف بـ"كهف الرعب" و"قعر جهنم" و"سجن الجن" المحاط بالغموض والأساطير الشعبية المرعبة.

وفي منتصف الشهر الجاري نزل الفريق العماني لاستكشاف الكهوف باستخدام الحبال إلى الكهف البالغ قطر فوهته نحو 30 مترا ووصل إلى قاع الحفرة التي يبلغ عمقها 100 متر.

وعثر الفريق على حيوانات نافقة وثعابين ولآلئ داخل الكهف.

وتكثر القصص والأساطير حول بئر برهوت في صحراء محافظة المهرة في شرق اليمن، ويعتقد الناس أنه "مسكون من الجن".

المصدر: AP + وكالات