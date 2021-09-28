مقاتلات شبحية تشارك في عرض جوي في الصين

شاركت مقاتلات شبحية من طراز J-20 وطائرات حربية من طراز JL-10 التابعة للصين بالإضافة إلى فريق الصقر الأحمر الصيني الاستعراضي الجوي في عرض جوي بمناسبة افتتاح معرض الصين للطيران.

وافتتح معرض الصين للطيران في مدينة جوهاي يوم الاثنين ويستمر 6 أيام، حيث من المتوقع عرض طائرة من دون طيار من طراز CH-6 بالإضافة إلى طائرة J-16D الحربية المصممة لمواجهة أنظمة الدفاع الجوي والمزودة بأجهزة التشويش والصواريخ.

المصدر: AP