مقاتلات شبحية تشارك في عرض جوي في الصين
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شاركت مقاتلات شبحية من طراز J-20 وطائرات حربية من طراز JL-10 التابعة للصين بالإضافة إلى فريق الصقر الأحمر الصيني الاستعراضي الجوي في عرض جوي بمناسبة افتتاح معرض الصين للطيران.
وافتتح معرض الصين للطيران في مدينة جوهاي يوم الاثنين ويستمر 6 أيام، حيث من المتوقع عرض طائرة من دون طيار من طراز CH-6 بالإضافة إلى طائرة J-16D الحربية المصممة لمواجهة أنظمة الدفاع الجوي والمزودة بأجهزة التشويش والصواريخ.
المصدر: AP
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