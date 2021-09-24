بالفيديو.. عودة 17000 قطعة أثرية إلى العراق بينها لوح ملحمة جلجامش
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أعلن في متحف سميثسونيان للثقافة الأمريكية الهندية في واشنطن الخميس 23 سبتمبر، عن تسليم الجانب العراقي لوح ملحمة جلجامش بين 17000 قطعة أثرية عراقية جمعت في الولايات المتحدة.
وحضر مراسم التسليم سفير العراق لدى الولايات المتحدة ومسؤولون من وزارة الخارجية الأمريكية.
المصدر: رابتلي
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