آلاف اليمنيين يحيون الذكرى السابعة لـ "ثورة 21 سبتمبر" في صنعاء
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شارك الآلاف من اليمنيين يوم الثلاثاء في صنعاء بمسيرة لإحياء الذكرى السابعة لـ "ثورة 21 سبتمبر" في البلاد.
المصدر: رابتلي
شارك الآلاف من اليمنيين يوم الثلاثاء في صنعاء بمسيرة لإحياء الذكرى السابعة لـ "ثورة 21 سبتمبر" في البلاد.
المصدر: رابتلي
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