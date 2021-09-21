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آلاف اليمنيين يحيون الذكرى السابعة لـ "ثورة 21 سبتمبر" في صنعاء

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شارك الآلاف من اليمنيين يوم الثلاثاء في صنعاء بمسيرة لإحياء الذكرى السابعة لـ "ثورة 21 سبتمبر" في البلاد.

المصدر: رابتلي


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