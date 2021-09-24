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الجيش الروسي يختبر بنجاح منظومة جديدة مضادة للصواريخ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجو-فضائية أطلقت صاروخا في إطار اختبارات الدفاع المضاد للصواريخ، في ميدان التدريب "ساري شاجان" في كازاخستان.

وأكد قائد وحدة الدفاع المضادة للصواريخ التابعة لقوات الفضاء، اللواء سيرغي غرابتشوك، بأن سلسلة الاختبارات أثبتت خصائص الصاروخ ومواصفاته وقدرته على إصابة الأهداف بدقة.

الجيش الروسي يختبر بنجاح منظومة جديدة مضادة للصواريخ  

المصدر: تاس

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