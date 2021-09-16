شاهد.. صاروخ كوري شمالي يطلق من قطار ويصيب هدفه في البحر على بعد مئات الكيلومترات
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نشرت كوريا الشمالية الخميس لقطات لعملية اختبار نظام جديد لإطلاق الصواريخ الباليستية من متن قطار، في الوقت الذي أجرت فيه جارتها الجنوبية تجربة إطلاق صاروخ تفصل بينهما ساعات.
وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الصواريخ أطلقت خلال تدريبات لـ "فوج صاروخي متحرك على السكك الحديدية" نقل نظام لإطلاق الصواريخ على السكك الحديدية في المنطقة الجبلية وسط البلاد وضرب بدقة هدفًا بحريًا على بعد 800 كيلومتر.
المصدر: AP
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