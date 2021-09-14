بوتين يتفقد تدريبات "غرب-2021"

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، ميدان التدريب "مولينو" بمقاطعة نيجني نوفغورود لمعاينة المرحلة الرئيسية من مناورات "الغرب 2021".

وتُظهر اللقطات المصورة الرئيس بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو وهما يشاهدان التدريبات من نقطة مراقبة.

وتهدف المرحلة الرئيسية من التدريبات، التي تقام في ميدان التدريب "مولينو" في روسيا وميدان أوبوز-ليسنوفسكوي في بيلاروس، إلى التدريب على التعاون بين الوحدات العسكرية الروسية والأجنبية.

المصدر: رابتلي