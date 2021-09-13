لحظة اعتراض صاروخ أطلق من غزة
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سجلت كاميرا إحدى السيارات بمدينة سديروت الإسرائيلية اعتراض منظومة "القبة الحديدية" صاروخا أطلق من قطاع غزة يوم الأحد.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إصابة 4 أشخاص بسقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت.
وقالت الإذاعة إن شخصين أصيبا خلال هروبهما نحو الغرف المحصنة، فيما أصيب اثنان آخران بنوبات هلع.
المصدر: وكالات
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