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بوتين: "قرروا عدم تدليلي"

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بثت وسائل إعلام فيديو يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو وهما يتفقدان منطقة التدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة بمقاطعة نيجني نوفغورود الروسية.

والتقط المصور لقطات لوصول رئيس الدولة إلى مخبز ميداني، حيث طلب شويغو من أحد الجنود أن يقدم خبزا لبوتين كي يأخذه معه، لكن الجندي لم يستجب للطلب على الفور، وعلق بوتين على الوضع ممازحا: "لا بد أنهم قرروا عدم تدليلي".

المصدر: RT

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