اختتام فعاليات رالي الهشم في ليبيا

اختتم يوم الجمعة رالي الهشم بدورته الثامنة، الذي انطلق من شط الهشم زليتن، وبمشاركة 40 متسابقاً، حسب الشروط المعتمدة من 32 منظمة من مختلف مدن ليبيا.

وتضمنت فعاليات المهرجان، الذي يقام سنوياً، العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية والترفيهية، إلى جانب الحدث الأبرز للمهرجان وهو سباق سيارات الدفع الرباعي بمختلف أنواعها.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية زليتن، شارك في تنظيم الرالي أغلب أندية زليتن الرياضية والبحرية والمنظمة الليبية للرحلات السياحية، إلى جانب مفوضية الكشاف والجهات الأمنية، وعدد من الشركات الراعية.

المصدر: رابتلي