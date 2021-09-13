"الدويخة" الأفغانية على برج غنيمة من الجيش الأمريكي!

كل الأطفال في جميع أرجاء العالم تستهويهم مدن الألعاب والمراجيح، إلا أن أطفال أفغانستان لا يجدون الآن ما يتأرجحون به إلا بقايا الآليات العسكرية الأمريكية.

تعكس الموسيقى الحزينة المرافقة لهذا الفيديو بدقة متناهية الوضع المأساوي لافغانستان وخاصة لأطفاله الذين لا يجدون ما يتسلون به في كل يوم، إلا بقايا المدرعات وآلات الدمار التي تركها الأمريكيون خلفهم.

وهكذا تجمع هؤلاء الفتية حول حاملة جنود مدرعة أمريكية، وجعلوا من برجها "دويخة" تدور بهم مانحة، ويا لها من مفارقة، طفولتهم المعذبة بعض المرح.

المصدر: RT