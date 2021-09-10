صرخة حرى تخرج من أعماق "دانا المساعيد"
RT
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أطلقت الممثلة الأردنية المقيمة في الكويت، دانا المساعيد، صرخة حرى، قالت فيها لأصحاب النوايا السيئة إن قتلها أهون عليها من الطعن في شرفها.
وأقسمت الممثلة بأغلظ الأيمان، وهي تتحدث بحرقة لا تخلو من عنفوان وثقة بالنفس، أنها لم تجلب العار، ولم ترتكب أي ذنب، في مشهد يهز النفوس من أعماقها.
المصدر: RT
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