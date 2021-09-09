أردوغان "يوبخ" طفلا بطريقة خاصة

لم يتمكن أردوغان من قص الشريط الاحتفالي بمناسبة افتتاح نفق للسيارات، لأن طفلا صغيرا كان أمامه أعاقه عن ذلك.

وحين طال ترقبه لفرصة سانحة ومبادرة الطفل إلى استباق الجميع وقطع الشريط بمقصه، "ربّت" أردوغان بإصبع قبضته الممسكة بمكبر الصوت مرتين على رأس الطفل في مشهد عتاب وتوبيخ.

المصدر: IZ.RU