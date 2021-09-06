وتحطم "كولومبوس" في المكسيك! (فيديو)

في مكسيكو سيتي يجري استبدال نصب تذكاري لكريستوفر كولومبوس بتمثال لامرأة من الأولمك، أول حضارة كبرى في غواتيمالا والمكسيك. تمثال كولومبوس جرى تحطيمه وسط صرخات الابتهاج.

ونقلت صحيفة "ميلينيو" عن عمدة المدينة كلوديا شينباوم قولها: "نحن ممتنون لممثلي الشعوب الأصلية في بلدنا، نحن مدينون لهم في مكسيكو سيتي، سيتم استبدال النصب التذكاري لكريستوفر كولومبوس بتمثال لامرأة من أولمك".

وكان نصب كولومبوس قد نقل في عام 2020 لإنقاذه من المتظاهرين الذين احتجوا على العنصرية.

كما تعرضت في السابق معالم أثرية لمكتشف أمريكا لعمليات هدم من قبل نشطاء حركة "حياة السود مهمة".

المصدر: RT