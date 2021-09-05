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لحظة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

فيديوهات

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يرصد سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية.

وسبق أن أعلن التلفزيون السعودي، مساء يوم السبت، عن اعتراض وإحباط "هجوم باليستي عدائي" باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن قوات التحالف العربي "اعترضت وأحبطت هجوما باليستيا عدائيا باتجاه المنطقة الشرقية".

المصدر: مواقع التواصل الإجتماعي 

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