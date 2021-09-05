حوت عملاق فضولي يفاجئ امرأة

سجلت طائرة مسيرة لحظة لقاء نادر بين حوت عملاق وإنسان في البحر، حيث قام الحوت بالسباحة نحو لوح التجديف الذي تركبه الإمرأة ليدفع بزعنفته اللوح.

وحدث ذلك بالقرب من السواحل الأرجنتينية التي تشهد الآن موسم هجرة الحيتان الصائبة الجنوبية حيث تتيح الفرصة للمواطنين المحليين الاستمتاع بمشاهدة هذه الثدييات التي تقترب من الشواطئ في هذا الموسم.

المصدر: AP