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عملية ضبط غواصة تنقل مخدرات بقيمة 60 مليون دولار في المحيط الهادئ

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أعلنت البحرية الكولومبية عن سيطرتها على غواصة محملة بحوالي 1.8 طن من الكوكايين قبالة سواحل المحيط الهادئ.

وقالت السلطات إن المخدرات المصادرة تبلغ قيمتها 60 مليون دولار وكان من المقرر بيعها وتوزيعها في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

المصدر: AP

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