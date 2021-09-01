زفاف جماعي لـ200 شاب وفتاة في بيرو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6tj
نظمت السلطات المحلية في عاصمة بيرو ليما حفل زفاف جماعي بمشاركة حوالي 200 عروس وعريس، وذلك من أجل تخفيف تكاليف الزواج على المواطنين.
المصدر: AP
نظمت السلطات المحلية في عاصمة بيرو ليما حفل زفاف جماعي بمشاركة حوالي 200 عروس وعريس، وذلك من أجل تخفيف تكاليف الزواج على المواطنين.
المصدر: AP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.