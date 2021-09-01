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زفاف جماعي لـ200 شاب وفتاة في بيرو

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نظمت السلطات المحلية في عاصمة بيرو ليما حفل زفاف جماعي بمشاركة حوالي 200 عروس وعريس، وذلك من أجل تخفيف تكاليف الزواج على المواطنين.

المصدر: AP

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