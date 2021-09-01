قندهار تحتفل بالانسحاب الأمريكي
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خرج عناصر طالبان والمواطنون إلى شوارع مدينة قندهار جنوبي أفغانستان اليوم الثلاثاء في مسيرة احتفالية بمناسبة رحيل الجيش الأمريكي عن أفغانستان.
المصدر: رابتلي
خرج عناصر طالبان والمواطنون إلى شوارع مدينة قندهار جنوبي أفغانستان اليوم الثلاثاء في مسيرة احتفالية بمناسبة رحيل الجيش الأمريكي عن أفغانستان.
المصدر: رابتلي
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