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قندهار تحتفل بالانسحاب الأمريكي

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خرج عناصر طالبان والمواطنون إلى شوارع مدينة قندهار جنوبي أفغانستان اليوم الثلاثاء في مسيرة احتفالية بمناسبة رحيل الجيش الأمريكي عن أفغانستان.

المصدر: رابتلي

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