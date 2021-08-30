طائرة الأرصاد تدخل عين إعصار "إيدا"
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سجلت طائرة تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مشاهد من داخل عين إعصار "إيدا" لحظة عبورها الولايات المتحدة يوم الأحد.
المصدر: twitter
سجلت طائرة تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مشاهد من داخل عين إعصار "إيدا" لحظة عبورها الولايات المتحدة يوم الأحد.
المصدر: twitter
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