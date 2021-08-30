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طائرة الأرصاد تدخل عين إعصار "إيدا"

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سجلت طائرة تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مشاهد من داخل عين إعصار "إيدا" لحظة عبورها الولايات المتحدة يوم الأحد.

المصدر: twitter

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