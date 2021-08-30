شاهد.. هكذا يبدو إعصار "إيدا" من الفضاء

أصبح إعصار" إيدا" الذي ضرب الشواطئ الأمريكية يوم الأحد، أحد أقوى العواصف التي ضربت الولايات المتحدة على الإطلاق.

والتقط القمر الصناعي التابع لـ NOAA وصول "إيدا" إلى اليابسة في ولاية لويزيانا كما أظهرت صورة القمر الصناعي إضاءة حول عين الإعصار القوي.

المصدر: APTN