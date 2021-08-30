وفد روسي يصل قناة السويس لتفقد المنطقة الصناعية الروسية

وصل اليوم الاثنين وفد روسي إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتفقد موقع المنطقة الصناعية الروسية في العين السخنة.

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وقالت الهيئة المصرية أمس، إن الوفد الروسي يضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومستثمرين. وأضافت، أن "الوفد سيزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وهو يضم 20 ممثلا عن أكبر ثماني شركات روسية تعمل في مختلف الصناعات، وتنوي الاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في العين السخنة".

المصدر: RT