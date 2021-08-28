شهادة مصاب في تفجير مطار كابل: "عندما نهضت بدا لي أنني فقدت جزءا من بطني"

تحدث مراسل وكالة "روبتلي" للفيديو، التابعة لشبكة RT، مع بعض الجرحى في مستشفى كابول بأفغانستان.

وقال أحدهم: "تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة. قيل لنا أن نقترب أكثر من الباب. كنت بالقرب من البوابة عندما وقع الانفجار".

تذكر الرجل، أنه سقط على الأرض، واستدرك قائلا: "عندما نهضت، بدا لي أنني فقدت جزءا من بطني".

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن مصدر في وزارة الصحة الأفغانية، أن أكثر من 1.3 ألف شخص أصيبوا بجروح في تفجيرات كابول مؤخرا. توفي حوالي 200 شخص. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أكد البنتاغون مقتل 13 عسكريا أمريكيا.

المصدر: RT