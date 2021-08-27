شاهد ما حصل في محيط مطار كابل عقب الانفجار الأول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5ib
حصلت RT على مقطع فيديو يظهر ما جرى في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل عقب الأول من سلسلة الانفجارات التي دوت هناك أمس وأودت بأرواح 110 أشخاص على الأقل.
ويظهر موقع الفيديو الذي سجله شاهد وأرسله إلى RT حالة من الهلع والرعب عمت حشودا من الأفغان الذين تجمعوا أمام جدار المطار عقب الانفجار الأول.
وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرات التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الأفغان بينهم نساء وأطفال و13 عسكريا أمريكيا.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.