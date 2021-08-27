شاهد ما حصل في محيط مطار كابل عقب الانفجار الأول

حصلت RT على مقطع فيديو يظهر ما جرى في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل عقب الأول من سلسلة الانفجارات التي دوت هناك أمس وأودت بأرواح 110 أشخاص على الأقل.

ويظهر موقع الفيديو الذي سجله شاهد وأرسله إلى RT حالة من الهلع والرعب عمت حشودا من الأفغان الذين تجمعوا أمام جدار المطار عقب الانفجار الأول.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرات التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الأفغان بينهم نساء وأطفال و13 عسكريا أمريكيا.

المصدر: RT