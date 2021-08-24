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بالرقص والأغاني.. لبنانيون يحتفلون بوصول صهاريج بنزين إلى محطة محروقات (فيديو)

فيديوهات

بالرقص والأغاني.. لبنانيون يحتفلون بوصول صهاريج بنزين إلى محطة محروقات (فيديو)
Reuters MOHAMED AZAKIR
أزمة المحروقات في لبنان
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو لمواطنين يرقصون على وقع الأغاني، احتفالا بوصول صهاريج بنزين إلى محطة محروقات ينتظرون أمامها، وسط أزمة محروقات خانقة بالبلاد.

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هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود، حيث لا يزال اللبنانيون ينتظرون بالساعات وعلى امتداد كيلومترات، أمام محطات الوقود، لتعبئة البنزين.

المصدر: "لبنان 24"

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