بالرقص والأغاني.. لبنانيون يحتفلون بوصول صهاريج بنزين إلى محطة محروقات (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو لمواطنين يرقصون على وقع الأغاني، احتفالا بوصول صهاريج بنزين إلى محطة محروقات ينتظرون أمامها، وسط أزمة محروقات خانقة بالبلاد.

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المواطنون يحتفلون بوصول البنزين الى المحطات#lebanon24pic.twitter.com/hIaiMMNNP7 — Lebanon 24 (@Lebanon24) August 24, 2021

هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود، حيث لا يزال اللبنانيون ينتظرون بالساعات وعلى امتداد كيلومترات، أمام محطات الوقود، لتعبئة البنزين.

المصدر: "لبنان 24"