الفريق الروسي يختبر طريق الحواجز في قطر

قبيل انطلاق مسابقة "دورية الطرق السريعة" في قطر قام الفريق الروسي باختبار طريق الحواجز في إطار استعداداته لسباق الفريق أو السباق العسكري التقني.

وبالإضافة إلى مهارات قيادة السيارات يتعيّن على المشاركين في المسابقة إصابة أهداف بمسدسات وبنادق تقدمها الدولة المستضيفة للمسابقة.

كما نفذ الفريق الروسي تدريبات للقيادة المتطرفة في إطار المسابقة.

وستجري المرحلة الرئيسية لمسابقة "دورية الطرق السريعة" خلال الفترة من 22 إلى 26 أغسطس، وللمرة الأولى في قاعدة قوات الشرطة العسكرية الواقعة بالقرب من العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021 التي ستقام على أراضي 11 دولة.

المصدر: وكالات