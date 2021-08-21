حرس الحدود البولندية تمنع تسلل مهاجـرين قادمين من بيلاروس

رصد تواجد جنود بولنديين وحرس مراقبة الحدود قرب أوسناج غورني يوم الخميس، لحراسة الحدود مع بيلاروس، حيث تم نصب الأسلاك الشائكة لمنع عبور المهاجرين.

وتواجد في المكان قرابة 30 حارسا من الحرس البولندي المدججين بالأسلحة، فيما بدا المهاجرون جالسين ضمن مجموعة على الأرض مطوقين بالجنود.

وفي السياق ذاته، تعهد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بثبات بلاده على تشددها في منع عبور المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دولة بيلاروس المجاورة إلى البلاد، متهمين حكومة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتأجيج أزمة المهاجرين.

من جهتها، زعمت لجنة الحدود التابعة للدولة في جمهورية بيلاروس، في بيان، أن السلطات البولندية حاولت إجبار مجموعة كبيرة من المهاجرين على دخول أراضي بيلاروس.

المصدر: رابتلي