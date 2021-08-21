سوريا.. تعزيزات عسكرية في درعا بعد الاشتباكات الأخيرة

انتشرت تعزيزات عسكرية للجيش السوري قرب مدينة درعا يوم الجمعة بعد يوم من مقتل 5 جنود على الأقل في انفجار بريف المدينة.

وتُظهر اللقطات المصورة القافلة العسكرية التي ضمّت راجمات صواريخ.

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات الجيش انتشرت مؤخرا في عدد من المناطق "لضبط الأمن وإنهاء معاناة الأهالي وتعزيز الأمن والاستقرار ولا سيما في المناطق المحيطة بحي درعا البلد الذي يتحصن فيه إرهابيون ومطلوبون وخارجون عن القانون".

المصدر: رابتلي + سانا