شاهد.. أفعى هائلة تظهر فجأة على أحد رفوف المنتجات في متجر أسترالي

ظهرت أفعى هائلة يبلغ طولها 3 أمتار على أحد الرفوف في قسم التوابل بأحد متاجر مدينة سيدني الأسترالية وفاجأت أحد المتسوقين عندما واجهته وجهاً لوجه على بعد 20 سنتمتراً فقط.

ولحسن الحظ كانت المراهقة الأسترالية هيلينا على علم بكيفية التعامل مع الزواحف وتمكنت من التغلب على حالة الذعر.

وتوجّهت هيلينا إلى منزلها وأخذت حقيبة اصطياد الثعابين ثم أبعدت الأفعى غير السامة من المتجر، وأطلقت سراحها في الغابات القريبة.

المصدر: AP