الهند تطلق أول حاملة طائرات محلية الصنع

أطلقت الهند إلى البحر للاختبارات الأولى أول حاملة طائرات محلية الصنع "فيكرانت" اليوم الأربعاء.

ونشرت البحرية الهندية في صفحتها على تويتر بيانا قالت فيه: إنه "يوم فخر للهند: إن فيكرانت المعاد إحياؤها انطلقت اليوم في أول اختبار لسيرها، وذلك بعد 50 عاما من لعب سلفها دورا رئيسيا في الانتصار في حرب عام 1971".

و"فيكرانت" المذكورة هي حاملة طائرات بريطانية الصنع كانت في خدمة البحرية الهندية منذ عام 1961 إلى عام 1997.

وتبلغ إزاحة السفينة 37.5 ألف طن، وهي قادرة على استيعاب ما يصل إلى 14 مقاتلة من طراز ميغ-29ك ومروحيات كا-28 وكا-31 وHAL Dhruv.

وأعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ أن "فيكرانت" ستدخل الخدمة في البحرية الهندية عام 2022.

المصدر: وكالات