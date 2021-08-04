ناقلة تتعرض لهجوم قبالة سواحل عمان وترسو في ميناء الفجيرة الإماراتي

رصدت ناقلة النفط "ميرسر ستريت" التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل سلطنة عمان، في ميناء الفجيرة الإماراتي صباح اليوم الأربعاء.

وفي 30 يوليو الماضي أعلنت شركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها، أن ناقلة النفط "إم تي ميرسر ستريت" التي تشغلها، تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها قبالة سواحل سلطنة عمان.

وحملت بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل ورومانيا إيران المسؤولية عن الهجوم، غير أن طهران رفضت قطعيا هذه الاتهامات.

المصدر: AP + وكالات