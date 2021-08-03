 
مباشر

روحاني يسلم السلطة إلى رئيسي خلال مراسم التنصيب

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qz0q

غادر الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني مكتب الرئاسة في طهران اليوم الثلاثاء، بعد مراسم تنصيب الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.

وصادق آية الله علي خامنئي على تولي رئيسي الفائز في الانتخابات، منصب رئاسة إيران، بحضور مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى خلال حفل التنصيب.

وهنأ روحاني الرئيس الجديد قائلا: "تهانينا. إن شاء الله تخدمون شعب إيران العزيز بنجاح وبأفضل طريقة مع الحكومة الجديدة. أتمنى أن تحل المشاكل التي يعاني منها الناس اليوم".

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا