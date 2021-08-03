روحاني يسلم السلطة إلى رئيسي خلال مراسم التنصيب

غادر الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني مكتب الرئاسة في طهران اليوم الثلاثاء، بعد مراسم تنصيب الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.

وصادق آية الله علي خامنئي على تولي رئيسي الفائز في الانتخابات، منصب رئاسة إيران، بحضور مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى خلال حفل التنصيب.

وهنأ روحاني الرئيس الجديد قائلا: "تهانينا. إن شاء الله تخدمون شعب إيران العزيز بنجاح وبأفضل طريقة مع الحكومة الجديدة. أتمنى أن تحل المشاكل التي يعاني منها الناس اليوم".

المصدر: رابتلي