إنقاذ كلب عالق بين جداري المرآب منذ أيام

أنقذ رجال الإطفاء كلبًا كان محاصرًا بين جدارين خرسانيين لمدة خمسة أيام في سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية.

وهرب كلب "جيرتي" من المنزل في 13 يوليو وقام أصحابه بوضع ملصقات للبحث عنه. وبعد عدة أيام اتصل صاحب أحد المنازل بخدمة الإطفاء بعد أن سمع نباح الكلب من داخل مرآب جيرانه.

واكتشف رجال الإطفاء أن "جيرتي" قد سقط في شق وكان عالقا بين الجدران. ويعتقد رجال الإطفاء أن جيرتي كان محاصرا داخل الجدار طوال وقت غيابه عن المنزل.

المصدر: وكالات