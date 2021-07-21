مولدوفا.. عراك عنيف بين مسؤولين على الهواء مباشرة يؤدي إلى الإغماء

وقع عراك عنيف بين نائب وزير الداخلية المولدوفي الأسبق والمستشار السابق لرئيسة البلاد مايا ساندو، وذلك خلال مشاركتهما في حوار تلفزيوني على الهواء مباشرة.

وبعد تعرضه لعدد من الضربات القوية، فقد نائب وزير الأسبق وعيه واحتاج إلى مساعدة طبية. وفي وقت لاحق ذكر مقدم البرنامح أن الرجلين تصالحا ونشر صورة لهما وهما يتصافحان.

Молдавские политики подрались в прямом эфире. Ссора произошла между бывшим вице-министром внутренних дел и экс-советником президента.



Геннадий Косован назвал оппонента недоноском и вылил на него стакан воды. Это и спровоцировало драку, в ходе которой Косован потерял сознание. pic.twitter.com/X3hf320Uhq — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) July 21, 2021