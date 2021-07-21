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مولدوفا.. عراك عنيف بين مسؤولين على الهواء مباشرة يؤدي إلى الإغماء

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مولدوفا.. عراك عنيف بين مسؤولين على الهواء مباشرة يؤدي إلى الإغماء
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وقع عراك عنيف بين نائب وزير الداخلية المولدوفي الأسبق والمستشار السابق لرئيسة البلاد مايا ساندو، وذلك خلال مشاركتهما في حوار تلفزيوني على الهواء مباشرة.

وبعد تعرضه لعدد من الضربات القوية، فقد نائب وزير الأسبق وعيه واحتاج إلى مساعدة طبية. وفي وقت لاحق ذكر مقدم البرنامح أن الرجلين تصالحا ونشر صورة لهما وهما يتصافحان.

مولدوفا.. عراك عنيف بين مسؤولين على الهواء مباشرة يؤدي إلى الإغماء

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